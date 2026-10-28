Пожар на заводе "Азот". Фото: социальные сети

Ряд российских регионов подвергся воздушным ударам в ночь на 28 октября. В Новомосковске Тульской области вспыхнул пожар на химическом заводе "Азот", повреждены жилые дома. Тем временем в Липецке под ударом оказались военный аэродром и местный металлургический комбинат, работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соцсети, где россияне массово публикуют последствия атаки.

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Удар по химическому заводу в Тульской области

Территория России подверглась атаке ударных беспилотников, целями которой стали промышленные и военные объекты. В частности, под ударом оказалась Тульская область. Украинские мониторинговые ресурсы сообщают о серьезном пожаре на территории химического завода "Азот", расположенного в городе Новомосковск. Скорее всего, огонь охватил агрегат по производству аммиака АМ-70.

Пожар на заводе «Азот». Фото: соцсети

Российский чиновник Миляев заявил, что в Новомосковске зафиксированы повреждения инфраструктуры в промышленной зоне, а также многоквартирных домов.

Сообщение о последствиях атаки. Фото: соцсети

Информация о количестве пострадавших в настоящее время уточняется. Известно, что, учитывая специфику предприятия, в Новомосковск экстренно направили специалистов управления Роспотребнадзора и мобильные лаборатории ГУ ТО «Природа» для контроля за экологической ситуацией.

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Взрывы на аэродроме и комбинате в Липецке

Параллельно беспокойной была ночь и в Липецкой области. Губернатор региона Игорь Артамонов официально объявил о ракетной опасности, после чего над Липецком зазвучали сирены тревоги из-за массированного налета дронов.

OSINT-каналы зафиксировали попадание и последующий пожар в районе местного аэродрома. Отмечается, что по реактивным целям над городом «активно» работали российские средства ПВО, в частности зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь».

Места взрывов в России в ночь на 28 октября. Фото: Андрющенко Time

Помимо военного аэродрома, мощный пожар вспыхнул непосредственно возле Новолипецкого металлургического комбината. По предварительным данным, возгорание могло стать результатом падения неизвестного объекта или следствием работы противовоздушной обороны. Официальных данных об общих масштабах разрушений в Липецке местные власти пока не предоставляют.

Новини.LIVE сообщали, что несколько дней назад в Воронеже беспилотники атаковали городскую застройку. Дрон попал рядом с крупным бизнес-центром "Галерея Чижова", а в жилых кварталах вспыхнули пожары. В то же время в Свердловской области произошла крупная железнодорожная авария, в ходе которой сразу 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

Параллельно Силы обороны Украины нанесли серию высокоточных ударов по военным объектам россиян. Под огонь украинских защитников попали вражеские радиолокационные станции, ключевые пункты управления и командно-наблюдательный пункт российских войск, а также районы массового скопления живой силы противника.