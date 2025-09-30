Нічна повітряна атака України 30 вересня — скільки збито російських безпілотників

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: командування ПС ЗСУ

Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну у ніч проти 30 вересня, застосувавши 65 ударних безпілотників типів Shahed, "Гербера" та інших моделей. Понад 40 дронів становили "Шахеди".

Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

Росія атакувала Україну безпілотниками

До відбиття повітряного нападу залучалися авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та системи протиповітряної оборони Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, збито або подавлено 46 безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Статистика збиття. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Водночас зафіксовано 19 влучань у шести різних локаціях і падіння уламків на двох об’єктах.

Нагадаємо, нещодавно заступник голови Міноборони України Іван Гаврилюк заявив, що російські дрони, зокрема "Шахеди", стали іще стійкішими до засобів РЕБ і їх стало важче збивати.

Також в Сумській області поліція повідомила деталі про наслідки атаки, під час якої в будинку загинула сім'я з дітьми.