Ночная воздушная атака Украины 30 сентября — сколько сбито российских беспилотников

Военнослужащие ВСУ. Фото: командование ВС ВСУ

Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину в ночь на 30 сентября, применив 65 ударных беспилотников типов Shahed, "Гербера" и других моделей. Более 40 дронов составляли "Шахеды".

Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

Россия атаковала Украину беспилотниками

К отражению воздушного нападения привлекались авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы противовоздушной обороны Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 09:00, сбито или подавлено 46 беспилотников на севере, юге, востоке и в центре страны.

Статистика сбития. Фото: Воздушные силы ВСУ

В то же время зафиксировано 19 попаданий в шести различных локациях и падение обломков на двух объектах.

Напомним, недавно заместитель главы Минобороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что российские дроны, в частности "Шахеды" стали еще более устойчивыми к средствам РЭБ и их стало труднее сбивать.

Также в Сумской области полиция сообщила детали о последствиях атаки во время которой в доме погибла семья с детьми.