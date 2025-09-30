Видео
В ВС ВСУ назвали количество дронов, которые сбили за сутки

В ВС ВСУ назвали количество дронов, которые сбили за сутки

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 10:23
Ночная воздушная атака Украины 30 сентября — сколько сбито российских беспилотников
Военнослужащие ВСУ. Фото: командование ВС ВСУ

Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину в ночь на 30 сентября, применив 65 ударных беспилотников типов Shahed, "Гербера" и других моделей. Более 40 дронов составляли "Шахеды".

Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Россия атаковала Украину беспилотниками

К отражению воздушного нападения привлекались авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы противовоздушной обороны Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 09:00, сбито или подавлено 46 беспилотников на севере, юге, востоке и в центре страны.

null
Статистика сбития. Фото: Воздушные силы ВСУ

В то же время зафиксировано 19 попаданий в шести различных локациях и падение обломков на двух объектах.

Напомним, недавно заместитель главы Минобороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что российские дроны, в частности "Шахеды" стали еще более устойчивыми к средствам РЭБ и их стало труднее сбивать.

Также в Сумской области полиция сообщила детали о последствиях атаки во время которой в доме погибла семья с детьми.

Автор:
Анастасия Постоенко
