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В Польщі відповіли, чи насправді перевізники блокують військову допомогу на кордоні

9 грудня 2023 17:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Польщі відповіли, чи насправді перевізники блокують військову допомогу на кордоні
Черги з вантажівок на польсько-українському кордоні. Фото: ДПСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В польському уряді заявили, що перевізники, які блокують кордон з Україною, не заважають надходженню військової допомоги для нашої держави. Там кажуть, що військові колони перетинають кордон в "абсолютно іншому режимі". 

Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Мартін Очепа, пише Polsat News.

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Заперечення від польської сторони

"Я категорично заперечую, що така ситуація мала місце. Військові колони, які перетинають кордон, — це колони у супроводі військової поліції. Вони проїжджають в абсолютно іншому режимі, як привілейовані транспортні засоби, і не є заручниками жодних протестів", — пояснив він.

Так він відреагував на публікацію видання The New York Times, в якому зазначали, що українські воїни на фронті відчувають наслідки блокади. За інформацією журналістів, протести польських перевізників серйозно затримують постачання військової техніки для ЗСУ. 

Чи надходила така інформація від України

Своєю чергою Уповноважений уряду Республіки Польща з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин теж прокоментував таку інформацію.

"Ми не маємо інформації про блокування транспортних засобів, які везуть військову допомогу Україні. Польські служби працюють на місці і здійснюють перевірку вантажівок на кордоні. Ми також не отримуємо жодних сигналів з України про те, що протести впливають на військові дії. Ще раз слід повторити, що в таких ситуаціях найкращим рішенням є проведення двосторонніх переговорів, а не через засоби масової інформації", — запевнив польський політик. 

Нагадаємо, раніше торговельні спілки чотирьох країн Європейського Союзу закликали бойкотувати польських перевізників, які влаштували блокаду на кордоні з Україною. Як відомо, блокування почалося понад місяць тому.

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