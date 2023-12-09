Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Польше ответили, действительно ли перевозчики блокируют военную помощь на границе arrow

В Польше ответили, действительно ли перевозчики блокируют военную помощь на границе

9 декабря 2023 17:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Польше ответили, действительно ли перевозчики блокируют военную помощь на границе
Очереди грузовиков на польско-украинской границе. Фото: ГПСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В польском правительстве заявили, что перевозчики, блокирующие границу с Украиной, не мешают поступлению военной помощи для нашего государства. Там говорят, что военные колонны пересекают границу в "совершенно другом режиме".

Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Мартин Очепа, пишет Polsat News.

Читайте также:

Возражение от польской стороны

"Я категорически отрицаю, что такая ситуация имела место. Военные колонны, которые пересекают границу, — это колонны в сопровождении военной полиции. Они проезжают в совершенно ином режиме, как привилегированные транспортные средства, и не являются заложниками никаких протестов", — объяснил он. 

Так он отреагировал на публикацию издания The New York Times, в котором отмечали, что украинские воины на фронте испытывают последствия блокады. По информации журналистов, протесты польских перевозчиков серьезно задерживают поставки военной техники для ВСУ.

Поступала ли такая информация от Украины

В свою очередь Уполномоченный правительства Республики Польша по безопасности информационного пространства Станислав Жарин тоже прокомментировал такую информацию.

"У нас нет информации о блокировании транспортных средств, которые везут военную помощь Украине. Польские службы работают на месте и осуществляют проверку грузовиков на границе. Мы также не получаем никаких сигналов из Украины о том, что протесты влияют на военные действия. Еще раз следует повторить, что в таких ситуациях лучшим решением является проведение двусторонних переговоров, а не через средства массовой информации", — заверил польский политик.

Напомним, ранее торговые союзы четырех стран Европейского Союза призвали бойкотировать польских перевозчиков, устроивших блокаду на границе с Украиной. Как известно, блокировка началась более месяца назад.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро - 80x80

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме