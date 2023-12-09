В Польше ответили, действительно ли перевозчики блокируют военную помощь на границе

Очереди грузовиков на польско-украинской границе. Фото: ГПСУ

В польском правительстве заявили, что перевозчики, блокирующие границу с Украиной, не мешают поступлению военной помощи для нашего государства. Там говорят, что военные колонны пересекают границу в "совершенно другом режиме".

Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Мартин Очепа, пишет Polsat News.

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Возражение от польской стороны

"Я категорически отрицаю, что такая ситуация имела место. Военные колонны, которые пересекают границу, — это колонны в сопровождении военной полиции. Они проезжают в совершенно ином режиме, как привилегированные транспортные средства, и не являются заложниками никаких протестов", — объяснил он.

Так он отреагировал на публикацию издания The New York Times, в котором отмечали, что украинские воины на фронте испытывают последствия блокады. По информации журналистов, протесты польских перевозчиков серьезно задерживают поставки военной техники для ВСУ.

Поступала ли такая информация от Украины

В свою очередь Уполномоченный правительства Республики Польша по безопасности информационного пространства Станислав Жарин тоже прокомментировал такую информацию.

"У нас нет информации о блокировании транспортных средств, которые везут военную помощь Украине. Польские службы работают на месте и осуществляют проверку грузовиков на границе. Мы также не получаем никаких сигналов из Украины о том, что протесты влияют на военные действия. Еще раз следует повторить, что в таких ситуациях лучшим решением является проведение двусторонних переговоров, а не через средства массовой информации", — заверил польский политик.

Напомним, ранее торговые союзы четырех стран Европейского Союза призвали бойкотировать польских перевозчиков, устроивших блокаду на границе с Украиной. Как известно, блокировка началась более месяца назад.