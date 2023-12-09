В Польше ответили, действительно ли перевозчики блокируют военную помощь на границе
В польском правительстве заявили, что перевозчики, блокирующие границу с Украиной, не мешают поступлению военной помощи для нашего государства. Там говорят, что военные колонны пересекают границу в "совершенно другом режиме".
Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Мартин Очепа, пишет Polsat News.
Возражение от польской стороны
"Я категорически отрицаю, что такая ситуация имела место. Военные колонны, которые пересекают границу, — это колонны в сопровождении военной полиции. Они проезжают в совершенно ином режиме, как привилегированные транспортные средства, и не являются заложниками никаких протестов", — объяснил он.
Так он отреагировал на публикацию издания The New York Times, в котором отмечали, что украинские воины на фронте испытывают последствия блокады. По информации журналистов, протесты польских перевозчиков серьезно задерживают поставки военной техники для ВСУ.
Поступала ли такая информация от Украины
В свою очередь Уполномоченный правительства Республики Польша по безопасности информационного пространства Станислав Жарин тоже прокомментировал такую информацию.
"У нас нет информации о блокировании транспортных средств, которые везут военную помощь Украине. Польские службы работают на месте и осуществляют проверку грузовиков на границе. Мы также не получаем никаких сигналов из Украины о том, что протесты влияют на военные действия. Еще раз следует повторить, что в таких ситуациях лучшим решением является проведение двусторонних переговоров, а не через средства массовой информации", — заверил польский политик.
Напомним, ранее торговые союзы четырех стран Европейского Союза призвали бойкотировать польских перевозчиков, устроивших блокаду на границе с Украиной. Как известно, блокировка началась более месяца назад.
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