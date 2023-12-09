Блокада на кордоні — європейські бізнесмени закликали бойкотувати польських перевізників
Торговельні спілки чотирьох країн Європейського Союзу закликають бойкотувати польських перевізників, які влаштували блокаду на кордоні з Україною. Як відомо, блокування почалося понад місяць тому.
Про це йдеться у зверненні цих асоціацій, пише "Укрінформ".
Що вимагають в асоціації
Учасники спілки закликали всі компанії Євросоюзу та їхні транспортні сектори не відновлювати старі договори та не укладати їх з транспортними компаніями Польщі, поки вони не перестануть блокувати кордон.
За їхніми словами, через блокаду на кордоні, яка триває понад місяць, в Україні не вистачає пального та зросли ціни.
Наслідки блокування кордону для України
Своєю чергою експорт з України впав у листопаді на 40%. Ба більше, двоє українських водіїв померли через це, адже стояли у черзі з тисячі вантажівок.
Підписанти звернення зауважують, що бойкот у Європейському Союзі буде спонукати польських перевізників припинити блокування кордону.
"Ринок Західної Європи для цих (польських. — Ред.) компаній є більш важливим за український транспортний ринок. Ми не маємо жодних проблем із діями профспілок, і польські транспортні спілки можуть проводити їх всередині Польщі, без завдання шкоди державі, що б’ється у важких боях за всіх нас", — йдеться у повідомленні.
За інформацією "Укрінформ", документ було підписано представниками Бізнес-клубу Бельгія-Україна, Українсько-австрійської асоціації, Торговельної палати Нідерланди-Україна та Української торговельної палати в Італії.
Нагадаємо, раніше лідер польської партії "Громадянська платформа" Дональд Туск заявив, що терміново буде вирішувати питання щодо блокування вантажних перевезень на польсько-українському кордоні. За його словами, він буде діяти в інтересах польських перевізників, проте буде робити все, аби блокада кордону перестала діяти.
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