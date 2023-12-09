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Блокада на границе — европейские бизнесмены призвали бойкотировать польских перевозчиков

9 декабря 2023 16:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Блокада на границе — европейские бизнесмены призвали бойкотировать польских перевозчиков
Очереди из грузовиков на границе. Иллюстративное фото: РБК-Украина
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Торговые объединения четырех стран Европейского Союза призывают бойкотировать польских перевозчиков, устроивших блокаду на границе с Украиной. Как известно, блокировка началась более месяца назад.

Об этом говорится в обращении этих ассоциаций, пишет "Укринформ".

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Участники объединения призвали все компании Евросоюза и их транспортные секторы не возобновлять старые договоры и не заключать их с транспортными компаниями Польши, пока они не перестанут блокировать границу.

По их словам, из-за блокады на границе, которая длится более месяца, в Украине не хватает горючего и выросли цены.

Последствия блокирования границы для Украины

В свою очередь экспорт из Украины упал в ноябре на 40%. Более того, двое украинских водителей умерли из-за этого, ведь стояли в очереди из тысячи грузовиков.

Подписанты обращения отмечают, что бойкот в Европейском Союзе будет побуждать польских перевозчиков прекратить блокировку границы.

"Рынок Западной Европы для этих (польских. — Ред.) компаний является более важным, чем украинский транспортный рынок. Мы не имеем никаких проблем с действиями профсоюзов, и польские транспортные союзы могут проводить их внутри Польши, без нанесения вреда государству, которое бьется в тяжелых боях за всех нас", — говорится в сообщении.

По информации "Укринформа", документ был подписан представителями Бизнес-клуба Бельгия-Украина, Украинско-австрийской ассоциации, Торговой палаты Нидерланды-Украина и Украинской торговой палаты в Италии.

Напомним, ранее лидер польской партии "Гражданская платформа" Дональд Туск заявил, что срочно будет решать вопрос блокирования грузовых перевозок на польско-украинской границе. По его словам, он будет действовать в интересах польских перевозчиков, однако будет делать все, чтобы блокада границы перестала действовать.

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