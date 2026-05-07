В Польщі побили 14-річного українця і змушували цілувати взуття

Польська поліція. Фото: Getty

У польському місті Ольштин група дорослих чоловіків жорстоко побила 14-річного українця. Напад стався після сварки з дівчатами, які покликали інших чоловіків на допомогу: хлопця не лише били, а й принижували через його походження та змушували ставати на коліна.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на inpoland.in.pl.

У Польщі побили підлітка з України

Жахливий інцидент стався у Старому місті Ольштина під час травневих свят. Усе розпочалося з того, що 14-річний українець разом із 12-річним братом намагалися познайомитися з місцевими дівчатами. Проте звичайна розмова швидко переросла у сварку, під час якої дівчата почали ображати та штовхати хлопців.

Коли старший брат спробував захистити молодшого, одна з дівчат вдарила його в обличчя, а згодом викликала на допомогу своїх повнолітніх знайомих.

На місце події прибула група чоловіків віком від 20 до 30 років, які замість розмови почали знущатися з хлопця. Підлітка жорстоко били руками та ногами, але фізичним насильством нападники не обмежилися. Хлопця змушували ставати на коліна та цілувати взуття дорослих чоловіків. Весь цей час зловмисники вигукували образи про його українське походження та погрожували вивезти підлітка за місто в багажнику автомобіля.

Місцева поліція вже офіційно підтвердила факт нападу. Речник поліції Ольштина Яцек Вільчевський повідомив, що правоохоронці прийняли заяву про злочин і зараз встановлюють особи всіх, хто брав участь у побитті та знущаннях. Справою займаються кримінальні слідчі, які збирають докази, щоб оголосити офіційні підозри учасникам нападу. Деталі про затримання поки не розголошують, оскільки процес ідентифікації нападників ще триває.

Нещодавно у Німеччині оголосили вирок 16-річному українцю, який убив 32-річну жінку з України та її малолітню доньку. Підозрюваний повністю визнав свою провину і проведе десять років у в'язниці.