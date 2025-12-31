Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Польщі побили українця через національність — реакція посла

У Польщі побили українця через національність — реакція посла

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 17:31
Побиття українця в Польщі у грудні 2025 року — посол Василь Боднар відреагував
Поліція Польщі. Фото ілюстративне: Lukasz Wojcik/REPORTER

У польському місті Радом українець став жертвою групового нападу. До нього було застосовано фізичне насильство, а під час нападу лунали образливі висловлювання, пов’язані з його національним походженням.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар у середу, 31 грудня.

Реклама
Читайте також:
допис
Допис Василя Боднара. Фото: скриншот

Побиття українця в Польщі — що відомо

Чоловік зазнав тяжких тілесних ушкоджень і перебуває в лікарні.

"Громадяни України мають право на повагу до їхньої гідності та безпеку незалежно від країни перебування. Будь-які прояви насильства або мови ненависті щодо українців є неприйнятними та мають отримувати належну правову оцінку", — зазначив посол.

Боднар зазначив, що обставини цього інциденту будуть з’ясовані, а винні особи — притягнуті до відповідальності.

"Консульська служба України в Польщі перебуває у постійному робочому контакті з польськими правоохоронними органами та отримує необхідну інформацію офіційними каналами. Факти насильства щодо громадян України за кордоном потребують належної та послідовної реакції", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що в Польщі з хвилею образ і принижень з боку однокласників зіткнулась донька колишнього гравця збірної України.

Також ми писали, кому з українців загрожує депортація з Польщі у 2026 році.

Польща українці Україна побиття біженці
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації