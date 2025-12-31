Побиття українця в Польщі у грудні 2025 року — посол Василь Боднар відреагував

Поліція Польщі. Фото ілюстративне: Lukasz Wojcik/REPORTER

У польському місті Радом українець став жертвою групового нападу. До нього було застосовано фізичне насильство, а під час нападу лунали образливі висловлювання, пов’язані з його національним походженням.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар у середу, 31 грудня.

Побиття українця в Польщі — що відомо

Чоловік зазнав тяжких тілесних ушкоджень і перебуває в лікарні.

"Громадяни України мають право на повагу до їхньої гідності та безпеку незалежно від країни перебування. Будь-які прояви насильства або мови ненависті щодо українців є неприйнятними та мають отримувати належну правову оцінку", — зазначив посол.

Боднар зазначив, що обставини цього інциденту будуть з’ясовані, а винні особи — притягнуті до відповідальності.

"Консульська служба України в Польщі перебуває у постійному робочому контакті з польськими правоохоронними органами та отримує необхідну інформацію офіційними каналами. Факти насильства щодо громадян України за кордоном потребують належної та послідовної реакції", — йдеться в повідомленні.

