Избиение украинца в Польше в декабре 2025 года — посол Василий Боднар отреагировал

В польском городе Радом украинец стал жертвой группового нападения. К нему было применено физическое насилие, а во время нападения звучали оскорбительные высказывания, связанные с его национальным происхождением.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в среду, 31 декабря.

Избиение украинца в Польше — что известно

Мужчина получил тяжелые телесные повреждения и находится в больнице.

"Граждане Украины имеют право на уважение их достоинства и безопасность независимо от страны пребывания. Любые проявления насилия или языка ненависти в отношении украинцев неприемлемы и должны получать надлежащую правовую оценку", — отметил посол.

Боднар отметил, что обстоятельства этого инцидента будут выяснены, а виновные лица — привлечены к ответственности.

"Консульская служба Украины в Польше находится в постоянном рабочем контакте с польскими правоохранительными органами и получает необходимую информацию по официальным каналам. Факты насилия в отношении граждан Украины за рубежом требуют надлежащей и последовательной реакции", — говорится в сообщении.

