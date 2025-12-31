Видео
Главная Новости дня В Польше избили украинца из-за национальности — реакция посла

В Польше избили украинца из-за национальности — реакция посла

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 17:31
Избиение украинца в Польше в декабре 2025 года — посол Василий Боднар отреагировал
Полиция Польши. Фото иллюстративное: Lukasz Wojcik/REPORTER

В польском городе Радом украинец стал жертвой группового нападения. К нему было применено физическое насилие, а во время нападения звучали оскорбительные высказывания, связанные с его национальным происхождением.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в среду, 31 декабря.

Читайте также:
допис
Сообщение Василия Боднара. Фото: скриншот

Избиение украинца в Польше — что известно

Мужчина получил тяжелые телесные повреждения и находится в больнице.

"Граждане Украины имеют право на уважение их достоинства и безопасность независимо от страны пребывания. Любые проявления насилия или языка ненависти в отношении украинцев неприемлемы и должны получать надлежащую правовую оценку", — отметил посол.

Боднар отметил, что обстоятельства этого инцидента будут выяснены, а виновные лица — привлечены к ответственности.

"Консульская служба Украины в Польше находится в постоянном рабочем контакте с польскими правоохранительными органами и получает необходимую информацию по официальным каналам. Факты насилия в отношении граждан Украины за рубежом требуют надлежащей и последовательной реакции", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно сообщалось, что в Польше с волной оскорблений и унижений со стороны одноклассников столкнулась дочь бывшего игрока сборной Украины.

Также мы писали, кому из украинцев грозит депортация из Польши в 2026 году.

Польша украинцы Украина избиение беженцы
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
