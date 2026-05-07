Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
В Польше избили 14-летнего украинца и заставляли целовать обувь

В Польше избили 14-летнего украинца и заставляли целовать обувь

Дата публикации 7 мая 2026 07:37
В Польше избили 14-летнего украинца и заставляли целовать обувь
Польская полиция. Фото: Getty

В польском городе Ольштын группа взрослых мужчин жестоко избила 14-летнего украинца. Нападение произошло после ссоры с девушками, которые позвали других мужчин на помощь: парня не только били, но и унижали из-за его происхождения и заставляли становиться на колени.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на inpoland.in.pl.

В Польше избили подростка из Украины

Ужасныйинцидент произошел в Старом городе Ольштына во время майских праздников. Все началось с того, что 14-летний украинец вместе с 12-летним братом пытались познакомиться с местными девушками. Однако обычный разговор быстро перерос в ссору, во время которой девушки начали оскорблять и толкать ребят.

Когда старший брат попытался защитить младшего, одна из девушек ударила его в лицо, а затем вызвала на помощь своих совершеннолетних знакомых.

На место происшествия прибыла группа мужчин в возрасте от 20 до 30 лет, которые вместо разговора начали издеваться над парнем. Подростка жестоко били руками и ногами, но физическим насилием нападавшие не ограничились. Парня заставляли становиться на колени и целовать обувь взрослых мужчин. Все это время злоумышленники выкрикивали оскорбления о его украинском происхождении и угрожали вывезти подростка за город в багажнике автомобиля.

Местная полиция уже официально подтвердила факт нападения. Представитель полиции Ольштына Яцек Вильчевский сообщил, что правоохранители приняли заявление о преступлении и сейчас устанавливают личности всех, кто участвовал в избиении и издевательствах. Делом занимаются уголовные следователи, которые собирают доказательства, чтобы объявить официальные подозрения участникам нападения. Детали о задержании пока не разглашают, поскольку процесс идентификации нападавших еще продолжается.

В конце декабря Новини.LIVE сообщали об инциденте в Польше, когда избили украинца. Группа поляков жестоко избили его и оскорбляли.

Недавно в Германии объявили приговор 16-летнему украинцу, который убил 32-летнюю женщину из Украины и ее малолетнюю дочь. Подозреваемый полностью признал свою вину и проведет десять лет в тюрьме.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
