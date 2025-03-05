Звернення Макрона до нації 5 березня — у Парижі відбудеться зустріч лідерів ЄС і командувачів щодо України

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: REUTERS/Benoit Tessier/Pool

Наступного тижня в Парижі зберуться керівники генеральних штабів країн, готових гарантувати майбутній мир в Україні. Закінчення війни в Україні означатиме безпеку для всієї Європи.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон у зверненні до нації через глобальну невизначеність внаслідок радикальної зміни політики США.

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Зустріч у Парижі

Макрон у зверненні анонсував важливу зустріч лідерів ЄС у Парижі, підкресливши необхідність консолідації зусиль для забезпечення безпеки Європи та України.

"Наступного тижня ми зберемо в Парижі начальників генеральних штабів країн, які бажають взяти на себе відповідальність у цьому плані", — сказав він.

Президент Фарнції наголосив на необхідності спільних зусиль для досягнення довготривалого миру,

"Ми хочемо досягти стабільного, сталого, гарантованого миру. Ми хочемо досягти цього миру разом із українцями, разом із нашими європейськими союзниками", — підсумував Макрон.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон ініціював переговори щодо ядерного захисту всієї Європи. Також він заявив, що треба підтримати українську армію.