Обращение Макрона к нации 5 марта — в Париже состоится встреча лидеров ЕС и командующих по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS/Benoit Tessier/Pool

На следующей неделе в Париже соберутся руководители генеральных штабов стран, готовых гарантировать будущий мир в Украине. Окончание войны в Украине будет означать безопасность для всей Европы.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации из-за глобальной неопределенности вследствие радикального изменения политики США.

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Макрон в обращении анонсировал важную встречу лидеров ЕС в Париже, подчеркнув необходимость консолидации усилий для обеспечения безопасности Европы и Украины.

"На следующей неделе мы соберем в Париже начальников генеральных штабов стран, желающих взять на себя ответственность в этом плане", — сказал он.

Президент Франции подчеркнул необходимость совместных усилий для достижения долговременного мира,

"Мы хотим достичь стабильного, устойчивого, гарантированного мира. Мы хотим достичь этого мира вместе с украинцами, вместе с нашими европейскими союзниками", — подытожил Макрон.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон инициировал переговоры по ядерной защите всей Европы. Также он заявил, что надо поддержать украинскую армию.