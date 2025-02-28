Угода зі США про копалини матиме додатки про гарантії безпеки, — ОП

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: ОП

Сполучені Штати Америки та Україна випрацювали текст угоди про рідкісні корисні копалини. Документ міститиме додатки щодо економічної співпраці та гарантій безпеки для України.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

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За словами Подоляка, варто одразу правильно розставляти акценти, аби уникнути спекуляцій навколо цієї угоди. Він пояснив, що це рамковий документ, який відкриває шлях України до стратегічного партнерства зі США.

Радник голови Офісу Президента уточнив, що угода буде мати декілька додатків, в деяких з них чітко прописані цифри, інвестиційні програми, а також розподіл прибутку від спільної розробки мінералів.

"Інші додатки будуть описувати безпекові гарантії. Тобто, що Сполучені Штати мають надавати Україні в рамках протидії Російській Федерації. Тому що війна нікуди не зникне", — сказав Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський прибуде до Вашингтону, аби зустрітись з очільником Білого Дому Дональдом Трампом.

Вчора під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Білому домі Трамп оцінив, коли в Україні можливе завершення війни.