Переговори Трампа з Путіним - перша реакція Офісу Президента

Дональд Трамп та Володимир Путін. Ілюстративне фото: Reuters

У вівторок, 18 березня, американський лідер Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін провели переговори щодо війни в Україні. В Офісі президента України відреагували на розмову.

Про це повідомляє видання "РБК-Україна" із посиланням на власні джерела в Офісі Президента України.

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За словами співрозмовника видання, українська сторона зараз уточнює деталі на рівні команд і готова робити подальші кроки у координації з міжнародними партнерами.

"Ми зараз на рівні команд з'ясовуємо деталі і готові робити наступні кроки разом із партнерами, бо тільки так це може бути ефективно", — підкреслило джерело.

Нагадаємо, що Дональд Трамп прокоментував розмову з Володимиром Путіним. Він підтвердив негайне припинення обстрілів енергетичних об’єктів та інфраструктури.

Також ми повідомляли про те, що Путін анонсував великий обмін полоненими між Україною та РФ. За словами лідера РФ, він має відбутись 19 березня.