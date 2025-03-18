Переговоры Трампа с Путиным - первая реакция Офиса президента

Дональд Трамп и Владимир Путин. Иллюстративное фото: Reuters

Во вторник, 18 марта, американский лидер Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин провели переговоры по войне в Украине. В Офисе президента Украины отреагировали на разговор.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в Офисе президента Украины.

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По словам собеседника издания, украинская сторона сейчас уточняет детали на уровне команд и готова делать дальнейшие шаги в координации с международными партнерами.

"Мы сейчас на уровне команд выясняем детали и готовы делать следующие шаги вместе с партнерами, потому что только так это может быть эффективно", — подчеркнул источник.

Напомним, что Дональд Трамп прокомментировал разговор с Владимиром Путиным. Он подтвердил немедленное прекращение обстрелов энергетических объектов и инфраструктуры.

Также мы сообщали о том, что Путин анонсировал большой обмен пленными между Украиной и РФ. По словам лидера РФ, он должен состояться 19 марта.