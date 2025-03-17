Санкції проти Росії — Україна розглядає зняття обмежень

Уповноважений президента України із санкційної політики Владислав Власюк. Фото: ОПУ

Україна розглядає зняття санкцій проти Росії, але за низки умов. Перш за все це станеться, якщо такі дії допоможуть забезпечити безпеку та справедливість для нашої країни.

Про це заявив уповноважений президента України із санкційної політики Владислав Власюк в інтерв'ю Politico.

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Власюк наголосив, що ембарго, економічні обмеження та заборона на імпорт російських енергоносіїв мають свою мету, яка може підштовхнути РФ до припинення війни і змусити укласти угоду про мир. За його словами, це не просто "покарання будь-якого роду".

Водночас він заявив, що зараз зарано говорити про можливі форми зняття санкцій з Росії. Це можливо лише в тому випадку, коли Кремлю зробить "значущі кроки" на зустріч до миру.

"Поки що передчасно говорити про те, яке саме зняття санкцій має бути частиною будь-яких угод. Ми просто хочемо зараз переконатися, що спочатку Росія зробить значущі кроки в цьому напрямку, а потім уже можна буде говорити про зняття санкцій", — зазначив Власюк.

За словами уповноваженого президента, російська сторона вже намагається порушувати питання про зняття обмежень. В такий спосіб Україна може зрозуміти, які санкції є найболючішими для Москви.

"Завжди корисно знати, що найболючіше, і ми повинні використовувати цей важіль з розумом", — сказав Власюк.

Нагадаємо, раніше Reuters заявило, що Росія готується до послаблення санкцій. Це планують обговорити на переговорах із Вашингтоном.

Водночас інші ЗМІ повідомили, що США може стимулювати РФ до переговорів через санкції на нафту.