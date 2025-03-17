Санкции против России — Украина рассматривает снятие ограничений

Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк. Фото: ОПУ

Украина рассматривает снятие санкций против России, но при ряде условий. Прежде всего это произойдет, если такие действия помогут обеспечить безопасность и справедливость для нашей страны.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк в интервью Politico.

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Власюк подчеркнул, что эмбарго, экономические ограничения и запрет на импорт российских энергоносителей имеют свою цель, которая может подтолкнуть РФ к прекращению войны и заставить заключить соглашение о мире. По его словам, это не просто "наказание любого рода".

В то же время он заявил, что сейчас рано говорить о возможных формах снятия санкций с России. Это возможно лишь в том случае, когда Кремль сделает "значимые шаги" на встречу к миру.

"Пока преждевременно говорить о том, какое именно снятие санкций должно быть частью любых соглашений. Мы просто хотим сейчас убедиться, что сначала Россия сделает значимые шаги в этом направлении, а потом уже можно будет говорить о снятии санкций", — отметил Власюк.

По словам уполномоченного президента, российская сторона уже пытается поднимать вопрос о снятии ограничений. Таким образом Украина может понять, какие санкции являются самыми болезненными для Москвы.

"Всегда полезно знать, что больнее всего, и мы должны использовать этот рычаг с умом", — сказал Власюк.

Напомним, ранее Reuters заявило, что Россия готовится к ослаблению санкций. Это планируют обсудить на переговорах с Вашингтоном.

В то же время другие СМИ сообщили, что США может стимулировать РФ к переговорам через санкции на нефть.