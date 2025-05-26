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В ОП розповіли, як змусити Росію погодитися на перемир’я

26 травня 2025 10:10
Євтушенко Аліна - редактор
Єрмак розповів, що може змусити РФ прискорити припинення вогню
Керівник ОПУ Андрій Єрмак. Фото: ОПУ
Євтушенко Аліна - редактор

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак пояснив, що необхідно робити, аби змусити Росію погодитися на припинення вогню. За словами очільника ОП, це можливо зробити, запровадивши санкції та надавши Україні зброю.

Про це Андрій Єрмак написав у Telegram, у понеділок, 26 травня.

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Отже, керівник Офісу Президента України вважає, що Росія має прискоритись з припиненням вогню. Адже, за його словами, наразі Москва гальмує навіть з обговоренням пропозицій.

"Росія має прискоритись з припиненням вогню, зараз Москва гальмує навіть з обговоренням пропозицій, жодної конкретики, лише затягування часу. Прискорити Москву можливо санкціями й зброєю", — наголосив представник ОПУ.

Єрмак про перемир'я
Скриншот повідомлення Єрмака/Telegram

Раніше ми інформували, що росіяни на переговорах в Стамбулі вимагали віддати їм чотири українські області.

Водночас у США змоделювали чотири сценарії завершення повномасштабної війни в Україні.

Офіс президента Андрій Єрмак перемир'я війна в Україні мирні переговори
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