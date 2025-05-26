Єрмак розповів, що може змусити РФ прискорити припинення вогню

Керівник ОПУ Андрій Єрмак. Фото: ОПУ

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак пояснив, що необхідно робити, аби змусити Росію погодитися на припинення вогню. За словами очільника ОП, це можливо зробити, запровадивши санкції та надавши Україні зброю.

Про це Андрій Єрмак написав у Telegram, у понеділок, 26 травня.

Реклама

Читайте також:

Єрмак про припинення вогню з боку Росії

Отже, керівник Офісу Президента України вважає, що Росія має прискоритись з припиненням вогню. Адже, за його словами, наразі Москва гальмує навіть з обговоренням пропозицій.

"Росія має прискоритись з припиненням вогню, зараз Москва гальмує навіть з обговоренням пропозицій, жодної конкретики, лише затягування часу. Прискорити Москву можливо санкціями й зброєю", — наголосив представник ОПУ.

Скриншот повідомлення Єрмака/Telegram

Раніше ми інформували, що росіяни на переговорах в Стамбулі вимагали віддати їм чотири українські області.

Водночас у США змоделювали чотири сценарії завершення повномасштабної війни в Україні.