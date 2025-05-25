Росія вимагала в Стамбулі, щоб Україна віддала 4 області, заявив Кислиця

Перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця. Фото: пресслужба представництва України в ООН

Росіяни на переговорах в Стамбулі вимагали віддати їм чотири українські області та обіцяли "завтра" вимагати шість чи вісім. Крім того, вони заперечували існування українців, заявивши, що руські вбивають руських.

Про це в ефірі "Ми — Україна" розповів перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця.

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"Кількість трешу, кількість погроз, цинізму й аморальних заяв — це йшло майже суцільним потоком. Ви вже чули і про довжелезні якісь псевдоісторичні екскурси. Про те, що сьогодні ми вимагаємо чотири області, завтра ми будемо вимагати вісім чи шість. Про те, що деякі члени делегації можуть втратити більше родичів", — заявив Кислиця.

Він додав, що росіяни на цих переговорах фактично заперечували існування українців як нації. Зокрема, глава російської делегації Володимир Мединський сказав, що "руські вбивають руських".

"Я не знаю, чи це було в ЗМІ, але я думаю, що це можна сказати. Наприклад, на якомусь етапі... сидить українська повноважна делегація, яка представляє державу, яка складається з високих керівників відомств з воєнних людей на фронті. І глава російської делегації каже: "Ну, вы знаете, по сути война-то, когда русские убивают русских. С определенными нюансами". Кінець цитати", — поінформував представник МЗС України.



Нагадаємо, що нещодавно джерела Новини.LIVE повідомили, що Україна спілкувалася з опонентами через перекладача. В цьому ж інтерв'ю Кислиця розповів, що сторони в Стамбулі спілкувалися через перекладача. Зокрема, переклад був на українську, російську, англійську і турецьку.

Також ми писали, що близько тижня тому радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що РФ у Стамбулі наполягала, щоб Україна відмовилася навіть від тих земель, які Москва не контролює. Крім того, Кремль вважає, що Україна не повинна входити до жодних військових союзів.