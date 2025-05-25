Россия требовала в Стамбуле, чтобы Украина отдала 4 области, заявил Кислица

Первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица. Фото: пресс-служба представительства Украины в ООН

Россияне на переговорах в Стамбуле требовали отдать им четыре украинские области и обещали "завтра" потребовать шесть или восемь. Кроме того, они отрицали существование украинцев, заявив, что русские убивать русских.

Об этом в эфире "Мы — Украина" рассказал первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица.

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"Количество треша, количество угроз, цинизма и аморальных заявлений — это шло почти сплошным потоком. Вы уже слышали и о длинных каких-то псевдоисторических экскурсах. О том, что сегодня мы требуем четыре области, завтра мы будем требовать восемь или шесть. О том, что некоторые члены делегации могут потерять больше родственников", — заявил Кислица.

Он добавил, что россияне на этих переговорах фактически отрицали существование украинцев как нации. В частности, глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что "русские убивают русских".

"Я не знаю, было ли это в СМИ, но я думаю, что это можно сказать. Например, на каком-то этапе... сидит украинская полномочная делегация, которая представляет государство, которая состоит из высоких руководителей ведомств, из военных людей на фронте. И глава российской делегации говорит: "Ну, вы знаете, по сути война-то, когда русские убивают русских. С определенными нюансами". Конец цитаты", — проинформировал представитель МИД Украины.



Напомним, что недавно источники Новини.LIVE сообщили, что Украина общалась с оппонентами через переводчика. В этом же интервью Кислица рассказал, что стороны в Стамбуле общались через переводчика. В частности, перевод был на украинский, русский, английский и турецкий.

Также мы писали, что около недели назад советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что РФ в Стамбуле настаивала, чтобы Украина отказалась даже от тех земель, которые Москва не контролирует. Кроме того, Кремль считает, что Украина не должна входить ни в какие военные союзы.