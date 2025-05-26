Ермак рассказал, что может заставить РФ ускорить прекращение огня

В ОП рассказали, как заставить Россию согласиться на перемирие
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак объяснил, что необходимо делать, чтобы заставить Россию согласиться на прекращение огня. По словам главы ОП, это возможно сделать введя санкции и предоставив Украине оружие.
Об этом Андрей Ермак написал в Telegram, в понедельник, 26 мая.
Ермак о прекращении огня со стороны России
Итак, руководитель Офиса Президента Украины считает, что Россия должна ускориться с прекращением огня. Ведь, по его словам, сейчас Москва тормозит даже с обсуждением предложений.
"Россия должна ускориться с прекращением огня, сейчас Москва тормозит даже с обсуждением предложений, никакой конкретики, только затягивание времени. Ускорить Москву возможно санкциями и оружием", — подчеркнул представитель ОПУ.
Ранее мы информировали, что россияне на переговорах в Стамбуле требовали отдать им четыре украинские области.
В то же время в США смоделировали четыре сценария завершения полномасштабной войны в Украине.
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