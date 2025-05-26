Ермак рассказал, что может заставить РФ ускорить прекращение огня

Руководитель ОПУ Андрей Ермак. Фото: ОПУ

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак объяснил, что необходимо делать, чтобы заставить Россию согласиться на прекращение огня. По словам главы ОП, это возможно сделать введя санкции и предоставив Украине оружие.

Об этом Андрей Ермак написал в Telegram, в понедельник, 26 мая.

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Итак, руководитель Офиса Президента Украины считает, что Россия должна ускориться с прекращением огня. Ведь, по его словам, сейчас Москва тормозит даже с обсуждением предложений.

"Россия должна ускориться с прекращением огня, сейчас Москва тормозит даже с обсуждением предложений, никакой конкретики, только затягивание времени. Ускорить Москву возможно санкциями и оружием", — подчеркнул представитель ОПУ.

Скриншот сообщения Ермака/Telegram

Ранее мы информировали, что россияне на переговорах в Стамбуле требовали отдать им четыре украинские области.

В то же время в США смоделировали четыре сценария завершения полномасштабной войны в Украине.