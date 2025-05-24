Як закінчиться війна в Україні — в JPMorgan назвали чотири сценарії

Бойові дії на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб

Аналітики одного з провідних фінансових інститутів США — JPMorgan Chase & Co. — оприлюднили прогноз щодо можливих варіантів завершення повномасштабної війни Росії проти України. У звіті, підготовленому для міжнародних інвесторів, аналітики розглянули чотири потенційні сценарії розвитку подій, зробивши акцент на важливості гарантій безпеки для України та ролі геополітичних компромісів.

Звіт розміщено на сайті JPMorgan.

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Чотири сценарії закінчення війни

Найімовірніший — "грузинський сценарій" (50%)

У JPMorgan вважають, що найвірогіднішим є варіант, за якого бойові дії поступово згасатимуть, однак повноцінного миру не настане. При цьому гарантії безпеки для України залишатимуться слабкими або декларативними. У такій ситуації, прогнозують аналітики, з часом Кремль може наростити політичний вплив в Україні — особливо після зміни влади в країні протягом наступних виборчих циклів. Як наслідок, можливе згортання євроінтеграційного курсу, послаблення західної підтримки та фактична пауза на шляху до НАТО.

"Ізраїльський сценарій" (20%)

Цей варіант передбачає стабільну підтримку України з боку Заходу та збереження активних бойових дій на окремих ділянках фронту. Такий формат нагадує модель існування Ізраїлю, який десятиліттями веде війну на власній території, але при цьому зберігає боєздатність, внутрішню стабільність та підтримку від партнерів.

"Південнокорейський сценарій" (15%)

Згідно з цим прогнозом, лінія фронту стає фактичним кордоном, бойові дії припиняються, однак дипломатичне врегулювання не настає. Україна не входить до НАТО, але зберігає контроль над більшістю своєї території (до 80%) і має стабільну, хоч і обмежену, підтримку з боку США.

"Білоруський сценарій" (15%)

Найпесимістичніший варіант передбачає поразку України, втрату суверенітету й поступове перетворення на залежну від Росії державу. У такому випадку Кремль досягне своєї мети — фактичного контролю над українською політикою та зовнішнім курсом.

Що впливає на кінцевий результат

У звіті підкреслено, що вирішальну роль у завершенні війни матимуть не лише події на фронті, але й здатність сторін домовитися. Особливо щодо гарантій безпеки для України. Саме їхня надійність визначатиме, наскільки далеко сторони готові зайти в переговорах і на які компроміси погодяться.

Водночас відсутність чітких гарантій збільшує ризик відновлення війни в майбутньому. JPMorgan звертає увагу на те, що саме фінансова та політична стабільність у Європі, зокрема на сході, буде одним із ключових факторів для світових інвесторів найближчими роками.

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