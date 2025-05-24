Как закончится война в Украине — в JPMorgan назвали четыре сценария

Боевые действия на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб

Аналитики одного из ведущих финансовых институтов США — JPMorgan Chase & Co. — обнародовали прогноз относительно возможных вариантов завершения полномасштабной войны России против Украины. В отчете, подготовленном для международных инвесторов, аналитики рассмотрели четыре потенциальных сценария развития событий, сделав акцент на важности гарантий безопасности для Украины и роли геополитических компромиссов.

Отчет размещен на сайте JPMorgan.

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Самый вероятный — "грузинский сценарий" (50%)

В JPMorgan считают, что наиболее вероятным является вариант, при котором боевые действия постепенно будут угасать, однако полноценного мира не наступит. При этом гарантии безопасности для Украины будут оставаться слабыми или декларативными. В такой ситуации, прогнозируют аналитики, со временем Кремль может нарастить политическое влияние в Украине — особенно после смены власти в стране в течение следующих избирательных циклов. Как следствие, возможно сворачивание евроинтеграционного курса, ослабление западной поддержки и фактическая пауза на пути в НАТО.

"Израильский сценарий" (20%)

Этот вариант предусматривает стабильную поддержку Украины со стороны Запада и сохранение активных боевых действий на отдельных участках фронта. Такой формат напоминает модель существования Израиля, который десятилетиями ведет войну на собственной территории, но при этом сохраняет боеспособность, внутреннюю стабильность и поддержку от партнеров.

"Южнокорейский сценарий" (15%)

Согласно этому прогнозу, линия фронта становится фактической границей, боевые действия прекращаются, однако дипломатическое урегулирование не наступает. Украина не входит в НАТО, но сохраняет контроль над большинством своей территории (до 80%) и имеет стабильную, хоть и ограниченную, поддержку со стороны США.

"Белорусский сценарий" (15%)

Самый пессимистический вариант предусматривает поражение Украины, потерю суверенитета и постепенное превращение в зависимое от России государство. В таком случае Кремль достигнет своей цели — фактического контроля над украинской политикой и внешним курсом.

Что влияет на конечный результат

В отчете подчеркнуто, что решающую роль в завершении войны будут иметь не только события на фронте, но и способность сторон договориться. Особенно относительно гарантий безопасности для Украины. Именно их надежность будет определять, насколько далеко стороны готовы зайти в переговорах и на какие компромиссы согласятся.

В то же время отсутствие четких гарантий увеличивает риск возобновления войны в будущем. JPMorgan обращает внимание на то, что именно финансовая и политическая стабильность в Европе, в частности на востоке, будет одним из ключевых факторов для мировых инвесторов в ближайшие годы.

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