Переговори у Стамбулі — Єрмак розкрив подробиці зустрічі між Україною, Туреччиною та США

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

У п'ятницю, 16 травня, у Стамбулі відбулася тристороння зустріч між Україною, Туреччиною та США. Ключовою темою перемовин стали конкретні механізми досягнення справедливого і стійкого миру.

Про це повідомив керівник Офісу Президента (ОП) України Андрій Єрмак у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Переговори у Стамбулі

Єрмак зазначив, що у переговорах взяли участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, державний секретар США Марко Рубіо, спецпредставник та радник Президента США з національної безпеки генерал Кіт Келлог, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та голова Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагім Калин.

За словами голови ОП, ключовою темою перемовин стали конкретні механізми досягнення справедливого і стійкого миру для України. Усі сторони підкреслили, що війна повинна завершитися не тимчасовими домовленостями, які Росія може знову порушити, а повним і безумовним припиненням вогню.

"Війна має завершитися не черговими домовленостями, які Росія потім порушить, а повним і безумовним припиненням вогню, яке стане основою для подальших рішень", – зазначив Єрмак.

Переговори у Туреччині. Фото: ОП

Окрема частина переговорів була присвячена гуманітарним питанням — зокрема, звільненню українських полонених.

"Окрему увагу приділили гуманітарним питанням — звільненню полонених українців і поверненню депортованих дітей. Це не просто політичні пріоритети — це наш моральний обов’язок перед кожним українцем", — наголосив керівник ОП.

Єрмак підкреслив, що Росія знову продемонструвала свою незацікавленість у мирі. Відсутність представників РФ на переговорах підтверджують її справжні наміри.

"На жаль, Росія вкотре підтвердила: вона не зацікавлена в мирі. Відсутність її представників на переговорах, ігнорування міжнародних ініціатив і небажання припинити агресію – ще одне свідчення її справжніх намірів", — заявив він.

Голова Офісу президента додав, що Україна продовжує роботу разом з партнерами та міжнародною спільнотою, зберігаючи віру у перемогу справедливості.

Також ми писали, що переговори між делегаціями України та Росії у Стамбулі вже завершилися. Водночас представники української делегації дали зрозуміти, що діалог із російською стороною буде продовжений.