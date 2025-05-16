Переговоры в Стамбуле - Ермак раскрыл подробности встречи между Украиной, Турцией и США

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча между Украиной, Турцией и США. Ключевой темой переговоров стали конкретные механизмы достижения справедливого и устойчивого мира.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента (ОП) Украины Андрей Ермак в Telegram.

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Ермак отметил, что в переговорах приняли участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, государственный секретарь США Марко Рубио, спецпредставитель и советник Президента США по национальной безопасности генерал Кит Келлог, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын.

По словам главы ОП, ключевой темой переговоров стали конкретные механизмы достижения справедливого и устойчивого мира для Украины. Все стороны подчеркнули, что война должна завершиться не временными договоренностями, которые Россия может снова нарушить, а полным и безусловным прекращением огня.

"Война должна завершиться не очередными договоренностями, которые Россия потом нарушит, а полным и безусловным прекращением огня, которое станет основой для дальнейших решений", — отметил Ермак.

Переговоры в Турции. Фото: ОП

Отдельная часть переговоров была посвящена гуманитарным вопросам - в частности, освобождению украинских пленных.

"Отдельное внимание уделили гуманитарным вопросам — освобождению пленных украинцев и возвращению депортированных детей. Это не просто политические приоритеты — это наш моральный долг перед каждым украинцем", — подчеркнул руководитель ОП.

Ермак обозначил, что Россия вновь продемонстрировала свою незаинтересованность в мире. Отсутствие представителей РФ на переговорах подтверждают ее истинные намерения.

"К сожалению, Россия в очередной раз подтвердила: она не заинтересована в мире. Отсутствие ее представителей на переговорах, игнорирование международных инициатив и нежелание прекратить агрессию - еще одно свидетельство ее истинных намерений", — заявил он.

Глава Офиса президента добавил, что Украина продолжает работу вместе с партнерами и международным сообществом, сохраняя веру в победу справедливости.

Также мы писали, что переговоры между делегациями Украины и России в Стамбуле уже завершились. В то же время представители украинской делегации дали понять, что диалог с российской стороной будет продолжен.