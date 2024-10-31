Чи стануть зустрічі Зеленського з громадськістю регулярними — відповідь ОП

Радника Президента з комунікацій Дмитро Литвин у подкасті «Медіуми». Фото: Vadym Miskyi/Facebook

Радник Президента України Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин пояснив причини несприйняття українцями державних інституцій. Це нестача реагування та комунікації.

Про це Дмитро Литвин розповів у подкасті "Медіуми".

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Несприйняття державних інституцій — причини

За словами радника Володимира Зеленського з комунікацій Дмитра Литвина, в українському суспільстві часто спостерігається несприйняття людьми державних інституцій. Причини — не вистачає реагування, комунікації, а іноді просто розмови.

"Люди не можуть отримати відповідь, якщо у них немає якогось друга в цій інституції, який може дати відповідь або допомогти її знайти. Мені здається, що треба зробити більше інклюзивності, тим більше зараз, коли ми на третьому році війни і є втома, є певні нерозв’язані питання, є об’єктивна проблематика, якої може бути значно менше, якщо буде більше комунікації або більше розуміння, які проблеми розв’язувати зараз, які завтра, які післязавтра", — вважає Литвин.

Громадські зустрічі

Як розповів Дмитро Литвин, на зустрічі президента з діячами громадянського суспільства, що відбулася 23 жовтня, були присутні представники двох десятків організацій громадянського суспільства.

"Коли Президент усіх зібрав, майже три години говорили. І це була не пресконференція, а люди говорили, слухали, пропонували. Дуже класні пропозиції щодо санкційної політики, питань оборони тощо", — розповів радник президента.

Загалом метою було обговорити комунікацію щодо Плану перемоги, а від цього перейшли до питань оборони, санкцій, дипломатії, НАТО тощо. Планується, щоб такі зустрічі стали регулярними.

Нагадаємо, як пояснював Президент України Володимир Зеленський, План перемоги спрямований на міжнародних партнерів і має на меті визначити місце України в архітектурі глобальної безпеки та отримати підтримку у війні проти Росії.

Раніше Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський сказав, яким може бути що перший крок до завершення гарячої фази війни. Ним може стати взаємне припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.