Станут ли встречи Зеленского с общественностью регулярными — ответ ОП

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в подкасте «Медиумы». Фото: Vadym Miskyi/Facebook

Советник Президента Украины Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин объяснил причины неприятия украинцами государственных институтов. Это нехватка реагирования и коммуникации.

Об этом Дмитрий Литвин рассказал в подкасте "Медиумы".

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Неприятие государственных институтов — причины

По словам советника Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрия Литвина, в украинском обществе часто наблюдается неприятие людьми государственных институтов.

Причины — не хватает реагирования, коммуникации, а иногда просто разговора.

"Люди не могут получить ответ, если у них нет какого-то друга в этой институции, который может дать ответ или помочь его найти. Мне кажется, что надо сделать больше инклюзивности, тем более сейчас, когда мы на третьем году войны и есть усталость, есть определенные нерешенные вопросы, есть объективная проблематика, которой может быть значительно меньше, если будет больше коммуникации или больше понимания, какие проблемы решать сейчас, какие завтра, какие послезавтра", — считает Литвин.

Общественные встречи

Как рассказал Дмитрий Литвин, на встрече президента с деятелями гражданского общества, состоявшейся 23 октября, присутствовали представители двух десятков организаций гражданского общества.

"Когда президент всех собрал, почти три часа говорили. И это была не пресс-конференция, а люди говорили, слушали, предлагали. Очень классные предложения по санкционной политике, вопросам обороны и т.д.", — рассказал советник президента.

В целом целью было обсудить коммуникацию по Плану победы, а от этого перешли к вопросам обороны, санкций, дипломатии, НАТО и тому подобное. Планируется, чтобы такие встречи стали регулярными.

Напомним, как пояснял Президент Украины Владимир Зеленский, План победы направлен на международных партнеров и имеет целью определить место Украины в архитектуре глобальной безопасности и получить поддержку в войне против России.

Ранее Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский сказал, каким может быть первый шаг к завершению горячей фазы войны. Им может стать взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры.