В Офісі президента пояснили, для чого була створена нова контактна група

Прессекретарь президента України Сергій Никифоров. Фото: Офіс президента

Україна організувала нову контактну групу для завершення війни. При цьому остаточний перелік її учасників все ще формується.

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров, повідомляє РБК-Україна у понеділок, 9 грудня.

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Україна утворила контактну групу

За словами Никифорова, Україна збирає ключових європейських партнерів, які, разом зі США, здатні забезпечити максимальне посилення нашої держави. Він зазначив, що остаточний перелік учасників ще формується.

Однак вже відомо, що це будуть країни, які мають далекобійні спроможності. Також йдеться про країни, які роблять найбільші інвестиції в українське виробництво зброї, та країни, від яких залежить майбутнє України у НАТО.

"Україна планує провести цю зустріч у грудні для координації, вироблення спільної позиції, гарантування того, щоб бути сильною за будь-якого розвитку подій: як на переговорах, так і на полі бою", — розповів Никифоров.

Раніше ми повідомляли, що Україна збирає Контакту групу для обговорення питання щодо завершення війни. Йдеться про ключових європейських партнерів. Цю ідею підтримав кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц.

Нагадаємо, Зеленський планує зателефонувати Президенту США Джо Байдену, щоб обговорити питання запрошення України до НАТО.