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В ОП объяснили, как будет работать новая Контактная группа

10 декабря 2024 00:02
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Офисе президента объяснили, для чего была создана новая контактная группа
Пресссекретар президента Украины Сергей Никифоров. Фото: Офис президента
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Украина организовала новую контактную группу для завершения войны. При этом окончательный список ее участников все еще формируется.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сообщает РБК-Украина в понедельник, 9 декабря.

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По словам Никифорова, Украина собирает ключевых европейских партнеров, которые вместе с США способны обеспечить максимальное усиление нашего государства. Он отметил, что окончательный список участников еще формируется.

Однако уже известно, что это будут страны, имеющие дальнобойные возможности. Также речь идет о странах, которые делают крупнейшие инвестиции в украинское производство оружия, и страны, от которых зависит будущее Украины в НАТО.

"Украина планирует провести эту встречу в декабре для координации, выработки общей позиции, гарантирования того, чтобы быть сильной при любом развитии событий: как на переговорах, так и на поле боя", — рассказал Никифоров.

Ранее мы сообщали, что Украина собирает Контактную группу для обсуждения вопроса о завершении войны. Речь идет о ключевых европейских партнерах. Эту идею поддержал кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц.

Напомним, Зеленский планирует позвонить Президенту США Джо Байдену, чтобы обсудить вопросы приглашения Украины в НАТО.

Владимир Зеленский Офис президента Европейский союз США война в Украине

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