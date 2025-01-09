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В ОП обговорили законопроєкт щодо військового омбудсмена

9 січня 2025 16:20
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
В ОП обговорили повноваження військового омбудсмена
Ольга Решетилова. Фото: Офіс президента
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Робоча група під головуванням уповноваженої Президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольги Решетилової (Кобилинської) продовжує розробку законопроєкту про створення посади військового омбудсмена. Його загальний проєкт попередньо було розроблено Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони.

Про це повідомляється на офіційному сайті Президента України у четвер, 9 січня.

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Повідомляється, що під час наради це питання обговорювали представники Офісу Президента, Міноборони, Генерального штабу ЗСУ та громадських організацій. 

"Є спільна позиція громадськості, Міністерства оборони та Президента, що офіс військового омбудсмена має бути окремою інституцією з відповідними повноваженнями, які дадуть змогу ефективно захищати права військовослужбовців та права й свободи в секторі безпеки та оборони загалом", — зазначила Ольга Решетилова.

Засідання робочої групи
Нарада щодо впровадження посади військового омбудсмена. Фото: Офіс президента

Під час засідання учасники робочої групи обговорили статус і повноваження майбутнього військового омбудсмена та його офісу. Також було окреслено структуру підпорядкування та взаємодію з іншими державними органами. Також ірозглядалася пропозиція створити представництва військового омбудсмена в усіх Силах безпеки та оборони.

В свою чергу представники громадських організацій запропонували окремо прописати механізми призначення військового омбудсмена під час воєнного стану та в мирний час. Вони також запропонували чітко зафіксувати процедуру розгляду скарг.

"Учасники робочої групи домовилися опрацювати всі озвучені пропозиції та обговорити їх під час зустрічі наступного тижня", — повідомили в Офісі президента.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський призначив уповноважену з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Нею стала відома правозахисниця Ольга Решетилова (Кобилинська).

Нагадаємо, Зеленський призначив нового постійного представника при відділенні ООН. Цю посаду очолить Євген Цимбалюк.

Офіс президента ЗСУ Україна військові омбудсмен

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