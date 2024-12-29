Володимир Зеленський оголосив про створення посади військового омбудсмена

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення інституту військового омбудсмена. Він ткож оголосив про очікування нового пакету допомоги від Сполучених Штатів.

Про це Зеленський повідомив у неділю, 29 грудня.

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Військовий омбудсмен

"Був запит від наших військових — і це об’єктивна потреба — про створення особливої інституції військового омбудсмена. Потрібна така людина, яка здатна буде захищати права наших воїнів, і така системна спроможність, щоб омбудсмен разом із Міністерством оборони, з усіма іншими, хто необхідний, міг справді впливати на ситуацію та реально допомагати воїнам, рідним наших воїнів", — зазначив Зеленський.

Глава держави зазначив, що раніше вже обговорювалося створення такої інституції з міністром оборони України, із військовим командуванням, також із представниками громадянського суспільства. Глава держави зазначив, що було висловлено багато поглядів.

Зеленський також додав, що говорив сьогодні з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Він нагадав, що наступного року відбудеться головування Канади в G7, і важливо, щоб міжнародна співпраця заради захисту України посилювалась.

"Ми обговорили з Джастіном конкретні речі: зброю, додаткові системи ППО, інвестиції в наш ОПК, також нашу економічну взаємодію, санкції проти Росії — усе те, що допомагає наближати мир", — зазначив Зеленський.

Зеленський також наголосив, що Україна очікує на оголошення нового пакету допомоги від США. Рішення має бути оприлюднене вже завтра.

Вдосконалення "Армія+"

"Я хочу зараз відзначити й команду Міністерства оборони України за роботу застосунку "Армія+", який теж уже допомагає у розв’язанні деяких проблемних і дуже чутливих питань наших військових", — повідомив президент.

Глава держави зазначив, що вже зараз є можливість здійснювати переведення військовослужбовців з однієї частини в іншу.

Нагадаємо, через атаку на Харківську область загинув цивільний чоловік. Окупанти скинули боєприпас з безпілотника.

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