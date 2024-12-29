Володимир Зеленський оголосив про створення посади військового омбудсмена

Зеленський оголосив про створення посади військового омбудсмена
Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення інституту військового омбудсмена. Він ткож оголосив про очікування нового пакету допомоги від Сполучених Штатів.
Про це Зеленський повідомив у неділю, 29 грудня.
Військовий омбудсмен
"Був запит від наших військових — і це об’єктивна потреба — про створення особливої інституції військового омбудсмена. Потрібна така людина, яка здатна буде захищати права наших воїнів, і така системна спроможність, щоб омбудсмен разом із Міністерством оборони, з усіма іншими, хто необхідний, міг справді впливати на ситуацію та реально допомагати воїнам, рідним наших воїнів", — зазначив Зеленський.
Глава держави зазначив, що раніше вже обговорювалося створення такої інституції з міністром оборони України, із військовим командуванням, також із представниками громадянського суспільства. Глава держави зазначив, що було висловлено багато поглядів.
Зеленський також додав, що говорив сьогодні з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Він нагадав, що наступного року відбудеться головування Канади в G7, і важливо, щоб міжнародна співпраця заради захисту України посилювалась.
"Ми обговорили з Джастіном конкретні речі: зброю, додаткові системи ППО, інвестиції в наш ОПК, також нашу економічну взаємодію, санкції проти Росії — усе те, що допомагає наближати мир", — зазначив Зеленський.
Зеленський також наголосив, що Україна очікує на оголошення нового пакету допомоги від США. Рішення має бути оприлюднене вже завтра.
Вдосконалення "Армія+"
"Я хочу зараз відзначити й команду Міністерства оборони України за роботу застосунку "Армія+", який теж уже допомагає у розв’язанні деяких проблемних і дуже чутливих питань наших військових", — повідомив президент.
Глава держави зазначив, що вже зараз є можливість здійснювати переведення військовослужбовців з однієї частини в іншу.
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