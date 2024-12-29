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Зеленский объявил о создании должности военного омбудсмена

29 декабря 2024 22:03
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Владимир Зеленский объявил о создании должности военного омбудсмена
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании института военного омбудсмена. Он также объявил об ожидании нового пакета помощи от Соединенных Штатов.

Об этом Зеленский сообщил в воскресенье, 29 декабря.

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Военный омбудсмен

"Был запрос от наших военных - и это объективная потребность - о создании особого института военного омбудсмена. Нужен такой человек, который способен будет защищать права наших воинов, и такая системная способность, чтобы омбудсмен вместе с Министерством обороны, со всеми остальными, кто необходим, мог действительно влиять на ситуацию и реально помогать воинам, родным наших воинов", — отметил Зеленский.

Глава государства отметил, что ранее уже обсуждалось создание такого института с министром обороны Украины, с военным командованием, а также с представителями гражданского общества. Глава государства отметил, что было высказано много мнений.

Зеленский также добавил, что говорил сегодня с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Он напомнил, что в следующем году состоится председательство Канады в G7, и важно, чтобы международное сотрудничество ради защиты Украины усиливалось.

"Мы обсудили с Джастином конкретные вещи: оружие, дополнительные системы ПВО, инвестиции в наш ОПК, также наше экономическое взаимодействие, санкции против России — все то, что помогает приближать мир", — отметил Зеленский.

Зеленский также подчеркнул, что Украина ожидает объявления нового пакета помощи от США. Решение должно быть обнародовано уже завтра.

Совершенствование "Армия+"

"Я хочу сейчас отметить и команду Министерства обороны Украины за работу приложения "Армия+", которое тоже уже помогает в решении некоторых проблемных и очень чувствительных вопросов наших военных", — сообщил президент.

Глава государства отметил, что уже сейчас есть возможность осуществлять перевод военнослужащих из одной части в другую.

Напомним, из-за атаки на Харьковскую область погиб гражданский мужчина. оккупанты сбросили боеприпас с беспилотника.

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Владимир Зеленский США Украина омбудсмен война в Украине

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