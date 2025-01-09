В ОП обсудили полномочия военного омбудсмена

Ольга Решетилова. Фото: Офис президента

Рабочая группа под председательством уполномоченного Президента по защите прав военнослужащих и членов их семей Ольги Решетиловой (Кобылинской) продолжает разработку законопроекта о создании должности военного омбудсмена. Его общий проект предварительно разработан Центральным управлением защиты прав военнослужащих Министерства обороны.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины в четверг, 9 января.

Читайте также:

Должность военного омбудсмена

Сообщается, что на совещании этот вопрос обсуждали представители Офиса Президента, Минобороны, Генерального штаба ВСУ и общественных организаций.

"Есть общая позиция общественности, Министерства обороны и Президента, что офис военного омбудсмена должен быть отдельным институтом с соответствующими полномочиями, позволяющими эффективно защищать права военнослужащих и права и свободы в секторе безопасности и обороны в целом", — отметила Ольга Решетилова.

Совещание по введению должности военного омбудсмена. Фото: Офис президента

В ходе заседания участники рабочей группы обсудили статус и полномочия будущего военного омбудсмена и его офиса. Также была определена структура подчинения и взаимодействия с другими государственными органами. Также и рассматривалось предложение сделать консульства военного омбудсмена во всех Силах безопасности и обороны.

В свою очередь представители общественных организаций предложили отдельно прописать механизмы назначения военного омбудсмена во время военного положения и в мирное время. Они предложили четко зафиксировать процедуру рассмотрения жалоб.

"Участники рабочей группы договорились проработать все озвученные предложения и обсудить их во время встречи на следующей неделе", — сообщили в Офисе президента.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил уполномоченную по защите прав военнослужащих и членов их семей. Ею стала известна правозащитница Ольга Решетилова (Кобылинская).

Зеленский назначил нового постоянного представителя при отделении ООН. Эту должность возглавит Евгений Цымбалюк.