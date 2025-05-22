Швейцарія готова прийняти перемовини України та Росії про мир

В ОП назвали ще одну країну, яка може прийняти перемовини про мир
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову з радником із питань національної безпеки Швейцарії Габріелем Люхінгером. За його словами, Швейцарія підтвердила готовність прийняти перемовини України та Росії щодо перемир'я.
Про це Єрмак повідомив у четвер, 22 травня, у Telegram.
Швейцарія готова прийняти переговори України та РФ — деталі
"В продовження зустрічі й домовленостей президентів України та Швейцарії провів розмову з радником із питань національної безпеки Швейцарії Габріелем Люхінгером", — повідомив Єрмак.
А також додав, що під час розмови з радником із питань національної безпеки Швейцарії розповів про зустріч у Стамбулі, а також про перемовини щодо завершення війни.
Під час спілкування сторони також обговорювали майбутнє діалогу про справедливий мир.
"Швейцарія підтвердила свою готовність також прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання. Працюємо далі", — наголосив керівник ОПУ.
Зазначимо, що надати майданчик для переговорів України та РФ готові також Туреччина та Ватикан. Ідею з Ватиканом публічно підтримав і президент США Дональд Трамп.
Крім того, нещодавно Єрмак провів онлайн-розмову з дипломатичними представниками лідерів країн Північної Європи та Балтії.
Також керівник Офісу президента України поінформував про "важливий сигнал зі Сполучених Штатів".
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