Санкції проти Росії та обмін полоненими — Єрмак поговорив з представниками лідерів країн Північної Європи та Балтії

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

Керівник Офісу Президента України (ОП) Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з дипломатичними представниками лідерів країн Північної Європи та Балтії. Основною темою обговорення стала координація позицій щодо майбутніх переговорів, спрямованих на досягнення справедливого та сталого миру для України.

Деталями розмови голова ОП поділився у Telegram в четвер, 22 травня.

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Тиск на РФ та обмін полоненими

Єрмак поінформував партнерів про останні події, включно з перемовинами у Стамбулі, візитами Президента України Володимира Зеленського до Італії та Ватикану, а також його важливою розмовою з Президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами.

"Наша позиція чітка: першим кроком має стати домовленість про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Другим — визначення місця для наступної зустрічі з представниками РФ", — йдеться у повідомленні.

Керівник ОП додав, що окрему увагу під час обговорення було приділено необхідності посилити санкційний тиск на Росію у відповідь на її дії, що спрямовані на затягування війни.

"Україна працює над тим, щоб справедливий мир став реальністю — на основі міжнародного права, без компромісів із совістю та правдою", — наголосив Єрмак.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку обміну полоненими "1000 на 1000".

А виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко заявив, що в російському полоні наразі перебуває щонайменше 18 тисяч цивільних українців.