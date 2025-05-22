Давление на РФ и обмен пленными — Ермак поговорил с представителями лидеров стран Северной Европы и Балтии

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП

Руководитель Офиса Президента Украины (ОП) Андрей Ермак провел онлайн-разговор с дипломатическими представителями лидеров стран Северной Европы и Балтии. Основной темой обсуждения стала координация позиций относительно будущих переговоров, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира для Украины.

Деталями разговора глава ОП поделился в Telegram в четверг, 22 мая.

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Давление на РФ и обмен пленными

Ермак проинформировал партнеров о последних событиях, включая переговоры в Стамбуле, визиты Президента Украины Владимира Зеленского в Италию и Ватикан, а также его важный разговор с Президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

"Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Вторым — определение места для следующей встречи с представителями РФ", — говорится в сообщении.

Руководитель ОП добавил, что особое внимание при обсуждении было уделено необходимости усилить санкционное давление на Россию в ответ на ее действия, направленные на затягивание войны.

"Украина работает над тем, чтобы справедливый мир стал реальностью — на основе международного права, без компромиссов с совестью и правдой", — подчеркнул Ермак.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке обмена пленными "1000 на 1000".

А исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко заявил, что в российском плену сейчас находится не менее 18 тысяч гражданских украинцев.