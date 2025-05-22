Швейцария готова принять переговоры Украины и России о мире

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Фото: Ермак/Telegram

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел разговор с советником по вопросам национальной безопасности Швейцарии Габриэлем Люхингером. По его словам, Швейцария подтвердила готовность принять переговоры Украины и России о перемирии.

Об этом Ермак сообщил в четверг, 22 мая, в Telegram.

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"В продолжение встречи и договоренностей президентов Украины и Швейцарии провел разговор с советником по вопросам национальной безопасности Швейцарии Габриэлем Люхингером", — сообщил Ермак.

А также добавил, что во время разговора с советником по вопросам национальной безопасности Швейцарии рассказал о встрече в Стамбуле, а также о переговорах по завершению войны.

Во время общения стороны также обсуждали будущее диалога о справедливом мире.

"Швейцария подтвердила свою готовность также принять будущие встречи по мирному урегулированию. Работаем дальше", — подчеркнул руководитель ОПУ.

Отметим, что предоставить площадку для переговоров Украины и РФ готовы также Турция и Ватикан. Идею с Ватиканом публично поддержал и президент США Дональд Трамп.

Скриншот сообщения Ермака/Telegram

Кроме того, недавно Ермак провел онлайн-разговор с дипломатическими представителями лидеров стран Северной Европы и Балтии.

Также руководитель Офиса президента Украины проинформировал о "важном сигнале из Соединенных Штатов".