Швейцария готова принять переговоры Украины и России о мире

В ОП назвали еще одну страну, которая может принять переговоры
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел разговор с советником по вопросам национальной безопасности Швейцарии Габриэлем Люхингером. По его словам, Швейцария подтвердила готовность принять переговоры Украины и России о перемирии.
Об этом Ермак сообщил в четверг, 22 мая, в Telegram.
Швейцария готова принять переговоры Украины и РФ — детали
"В продолжение встречи и договоренностей президентов Украины и Швейцарии провел разговор с советником по вопросам национальной безопасности Швейцарии Габриэлем Люхингером", — сообщил Ермак.
А также добавил, что во время разговора с советником по вопросам национальной безопасности Швейцарии рассказал о встрече в Стамбуле, а также о переговорах по завершению войны.
Во время общения стороны также обсуждали будущее диалога о справедливом мире.
"Швейцария подтвердила свою готовность также принять будущие встречи по мирному урегулированию. Работаем дальше", — подчеркнул руководитель ОПУ.
Отметим, что предоставить площадку для переговоров Украины и РФ готовы также Турция и Ватикан. Идею с Ватиканом публично поддержал и президент США Дональд Трамп.
Кроме того, недавно Ермак провел онлайн-разговор с дипломатическими представителями лидеров стран Северной Европы и Балтии.
Также руководитель Офиса президента Украины проинформировал о "важном сигнале из Соединенных Штатов".
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