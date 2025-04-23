Відновлення України — в ОП розповіли деталі — новини

Заступник голови ОП Віктор Микита та Галина Остаповець. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Найпершими будуть відновлюватися ті регіони, які знаходяться у зоні обстрілів та в зоні бойових дій, де знищується житлова та критична інфраструктури. А от загальна оцінка збитків від війни РФ може перевищувати заявлені 534 млдр дол.

Про це Новини.LIVE сказав заступник голови Офісу президента Віктор Микита.

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"Відновлення йтиме у цих регіонах і нас готові підтримати партнери з різних країн. Є попередня оцінка всіх руйнацій (мається на увазі заявлена сума у 534 млдр дол. — Ред.), але я думаю, ця сума є на багато більшою", — сказав Микита.

За його словами, як відповідального від Офісу президента за регіональну політику, перед головами обласних військових адміністрацій стоїть завдання створити всі умови для функціонування та роботи економіки. Особливо це стосується регіонів, далеких від зони бойових дій.

"І наприклад вже минулого року ми мали на 15-17% більше надходжень у бюджети, ніж у 23-му. Адже допомога партнерів це добре, але потрібно розраховувати і на себе, розвиваючи регіональну економіку. Тому західні та центральні області допомагають східним", — уточнив Микита.

На його думку, відбудова України має здійснюватися українськими компаніями, за рахунок бізнесу. Якщо ж це іноземний бізнес, то той, що інвестуватиме в Україну. Мовляв, для того в країні Мінекономіки створені всі умови. Зокрема, йдеться про більш як 100 індустріальних парків, що мають кращі умови по сплаті податків, ніж за кордоном.

Нагадаємо, за словами заступника голови Бучанської міської ради Дмитра Чейчука, із 3600 пошкоджених війно РФ об’єктів, відновлено вже 2600.

А мер Харкова Ігор Терехов назвав суму збитків, які війна РФ спричинила у місті, а також розповів про кількість пошкоджених будівель.