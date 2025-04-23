Восстановление Украины - в ОП рассказали детали - новости

Заместитель председателя ОП Виктор Микитась и Галина Остаповец

Первыми будут восстанавливаться те регионы, которые находятся в зоне обстрелов и в зоне боевых действий. Где уничтожается жилая и критическая инфраструктуры. А вот общая оценка ущерба от войны РФ может превышать заявленные 534 млдр долл.

Об этом Новини.LIVE сказал заместитель председателя Офиса Президента Виктор Микита.

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"Восстановление будет идти в этих регионах и нас готовы поддержать партнеры из разных стран. Есть предварительная оценка всех разрушений (имеется в виду заявленная сумма в 534 млдр долл. — ред), но я думаю, эта сумма на много больше", — сказал Микита.

По его словам, как ответственного от Офиса Президента за региональную политику, перед главами областных военных администраций стоит задача создать все условия для функционирования и работы экономики. Особенно это касается регионов, далеких от зоны боевых действий.

"И например уже в прошлом году мы имели на 15-17% больше поступлений в бюджеты, чем в 23-м. Ведь помощь партнеров это хорошо, но нужно рассчитывать и на себя, развивая региональную экономику. Поэтому западные и центральные области помогают восточным", — уточнил Микита.

По его мнению, восстановление Украины должно осуществляться украинскими компаниями, за счет бизнеса. Если же это иностранный бизнес, то тот, который будет инвестировать в Украину. Мол, для того в стране Минэкономики созданы все условия. В частности, речь о более чем 100 индустриальных парках, имеющих лучшие условия по уплате налогов, чем за рубежом.

Напомним, по словам заместителя председателя Бучанского городского совета Дмитрия Чейчука, из 3600 поврежденных войной РФ объектов, восстановлено уже 2600.

А мэр Харькова Игорь Терехов назвал сумму убытков, которые война РФ вызвала в городе, а также рассказал о количестве поврежденных зданий.