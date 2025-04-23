У Бучі після вторгнення РФ вже відновлено 2600 об'єктів з 3600

Українські військові в Бучі. Фото ілюстративне: УНІАН

У Бучі внаслідок російської агресії були пошкоджені понад 3600 об'єктів. Наразі 2600 з них вже відновлено.

Про це в коментарі Новини.LIVE розповів заступник голови Бучанської міської ради Дмитро Чейчук.

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"Якщо взяти в цілому, то у нас більше 3600 об'єктів. Я орієнтовно зараз скажу. 3600 об'єктів були пошкоджені під час російської агресії. Наразі ми 2600 відновили. Знову таки, це орієнтовно. Десь 1000 об'єктів, які зараз потребують відновлення", — сказав Чейчук.

Він зазначив, що на початку війни було важко з цим процесом, оскільки не було ні механізмів, ні фінансового ресурсу. Зокрема, партнери, громадські організації та благодійні фонди обережно відносилися до того, щоб допомагати і в який спосіб. Вони приходили, консультувалися, і спільно було напрацьовано механізмі, якими зараз користуються багато громад в Україні.

"Зараз процес відновлення триває, але виникають нові руйнування, тому до цього ми також готові", — додав заступник голови Бучанської міської ради.

Нагадаємо, нещодавно посол Британії Мартін Гарріс заявив, що Україна тримає близько 8 млрд гривень на відновлення.

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