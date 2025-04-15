Україні нададуть близько восьми мільярдів гривень на відновлення

Посол Великої Британії Мартін Гарріс. Фото: publishing.service.gov.uk

Україні нададуть понад 150 мільярдів фунтів стерлінгів, тобто близько восьми мільярдів гривень, на підтримку відновлення. Йдеться про новий етап партнерства, у рамках якого Україна отримає фінансову підтримку від Великої Британії, Естонії, Фінляндії, Канади, Норвегії, Швейцарії та Швеції.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив посол Великої Британії Мартін Гарріс.

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"Це величезна сума. Це 150 мільйонів фунтів стерлінгів. Це спільний фонд. Маємо багато партнерів для цього. Це особливо важливо для підтримки громад і регіонів на передовій. Я вважаю, що відбудова України починається зараз", — заявив Гарріс.

Також він додав, що завдяки підтримці вдасться відновити економічне та культурне життя громад.

Нагадаємо, під час "Рамштайну" погодили рекордну допомогу Україні. Загалом нададуть 21 мільярд євро.

Також ми повідомляли, що Велика Британія та Норвегія оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Йдеться про близько 580 мільйонів доларів, які спрямують на постачання безпілотників.