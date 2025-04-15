Украине предоставят около восьми миллиардов гривен на восстановление

Посол Великобритании Мартин Харрис. Фото: publishing.service.gov.uk

Украине предоставят более 150 миллиардов фунтов стерлингов, то есть около восьми миллиардов гривен, на поддержку восстановления. Речь идет о новом этапе партнерства, в рамках которого Украина получит финансовую поддержку от Великобритании, Эстонии, Финляндии, Канады, Норвегии, Швейцарии и Швеции.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил посол Великобритании Мартин Харрис.

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"Это огромная сумма. Это 150 миллионов фунтов стерлингов. Это общий фонд. Есть много партнеров для этого. Это особенно важно для поддержки общин и регионов на передовой. Я считаю, что восстановление Украины начинается сейчас", — заявил Харрис.

Также он добавил, что благодаря поддержке удастся восстановить экономическую и культурную жизнь общин.

Напомним, во время "Рамштайн" согласовали рекордную помощь Украине. В общей сложности предоставят 21 миллиард евро.

Также мы сообщали, что Великобритания и Норвегия объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Речь идет об около 580 миллионов долларов, которые направят на поставку беспилотников.