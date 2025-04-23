В Буче после вторжения РФ уже восстановлено 2600 объектов из 3600 после вторжения РФ

Украинские военные в Буче. Фото иллюстративное: УНИАН

В Буче в результате российской агрессии были повреждены более 3600 объектов. Сейчас 2600 из них уже восстановлено.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал заместитель председателя Бучанского городского совета Дмитрий Чейчук.

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"Если взять в целом, то у нас более 3600 объектов. Я ориентировочно сейчас скажу. 3600 объектов были повреждены во время российской агрессии. Сейчас мы 2600 восстановили. Опять же, это ориентировочно. Где-то 1000 объектов, которые сейчас нуждаются в восстановлении", — сказал Чейчук.

Он отметил, что в начале войны было трудно с этим процессом, поскольку не было ни механизмов, ни финансового ресурса. В частности, партнеры, общественные организации и благотворительные фонды осторожно относились к тому, чтобы помогать и каким образом. Они приходили, консультировались, и совместно были наработаны механизмы, которыми сейчас пользуются многие общины в Украине.

"Сейчас процесс восстановления продолжается, но возникают новые разрушения, поэтому к этому мы также готовы", — добавил заместитель председателя Бучанского городского совета.

Напомним, недавно посол Британии Мартин Харрис заявил, что Украина держит около 8 млрд гривен на восстановление.

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