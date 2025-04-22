Сума збитків у Харкові через війну РФ — Терехов назвав цифри

Ігор Терехов та Галина Остаповець

Збитки Харкова через війну РФ становлять щонайменше 10 мільярдів євро, зафіксовано потрапляння в 11 тисяч будівель. І це лише попередні суми, адже війна триває.

Про це мер Харкова Ігор Терехов сказав у коментарі Новини.LIVE.

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"Кожного дня все нові і нові виклики та нові цифри. Зафіксовано потрапляння в 11 тисяч будівель, є серйозні руйнації, у тому числі в житлові будинки, які на сьогодні неможливо відбудувати. Хоча ми багато чого вже зробили, але попереду ще так само багато роботи", — відмітив Терехов.

Загалом сума збитків, яких війна РФ завдала Харкову, наразі оцінюється у 10 мільярдів євро.

"Це величезні кошти, і жодна країна самостійно не може їх виділити, і тим паче жодне місто. Тому потрібно буде акумулювати нові вектори фінансування. Це і міський бюджет, кошти уряду та міжнародних фінансових установ, з якими ми плідно співпрацюємо", — уточнив мер Харкова.

Нагадаємо, за словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ракетного удару РФ по Харкову 18 квітня постраждало 120 цивільних мешканців міста. Крім того, одна людина загинула.

А за інформацією Генштабу, Повітряні сили ЗСУ вдарили по об’єкту, з якого російські війська запускали ударні безпілотники. Внаслідок атаки було знищено до 20 операторів.

