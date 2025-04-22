Сумма убытков в Харькове из-за войны РФ - Терехов назвал цифры

Игорь Терехов и Галина Остаповец

Убытки Харькова из-за войны РФ составляют не менее 10 миллиардов евро, зафиксировано попадание в 11 тысяч зданий. И это лишь предварительные суммы, ведь война продолжается.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сказал в комментарии Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

"Каждый день во все новые и новые вызовы и новые цифры. Зафиксировано попадание в 11 тысяч зданий, есть серьезные разрушения, в том числе в жилые дома, которые на сегодня невозможно отстроить. Хотя мы многое уже сделали, но впереди еще так же много работы", — отметил Терехов.

В общем, сумма убытков, которые война РФ нанесла Харькову, пока оценивается в 10 миллиардов евро.

"Это огромные средства, и ни одна страна самостоятельно не может их выделить и тем более ни один город. Поэтому нужно будет аккумулировать новые векторы финансирования. Это и городской бюджет, средства правительства и международных финансовых учреждений, с которыми мы плодотворно сотрудничаем", — уточнил мэр Харькова.

Напомним, по словам председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля пострадало 120 гражданских жителей города. Кроме того, один человек погиб.

А по информации Генштаба, Воздушные Силы ВСУ ударили по объекту, с которого российские войска запускали ударные беспилотники. В результате атаки было уничтожено до 20 операторов.