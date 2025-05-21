До мирного процесу щодо завершення війни входять мінімум сім країн — у Зеленського розкрили деталі

Європарламент. Ілюстративне фото: Cornelia Stefoglu

Україна фіксує зростання дипломатичної активності навколо мирного врегулювання війни, розв’язаної Росією. До найбільш залучених до процесу входять мінімум сім країн.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Брусило в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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За словами Брусила, до найбільш залучених до мирного процесу країн входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія, Норвегія та Польща. Водночас чиновник визнав, що перелік може бути не повним, і не виключив, що деякі активні держави залишились поза згадкою.

Брусило підкреслив, що Президент України Володимир Зеленський демонструє відкритість до мирних переговорів у будь-якому можливому форматі. Серед потенційних варіантів як особиста зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, так і тристоронній діалог за участі лідерів інших країн, зокрема президента США Дональда Трампа.

"Головне — досягти справедливого і довготривалого миру", — наголосив заступник керівника ОП.

Посадовець також повідомив, що після нещодавньої телефонної розмови Трампа з Путіним спостерігається пожвавлення у напрямку можливих перемовин, хоча подробиць поки не розголошують.

Окрему увагу заступник глави ОП приділив останньому візиту Зеленського до Ватикану, зазначивши, що він не обмежився лише спілкуванням з Папою Римським Львом XVII. У межах поїздки президент України також зустрівся з прем’єр-міністрами Канади та Австралії Марком Карні та Ентоні Албенізі, а також із президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер.

Брусило додав, що Швейцарія розглядається як одна з ключових країн, яка потенційно може надати нейтральну платформу для проведення переговорів між сторонами.

Раніше керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак поінформував про "важливий сигнал зі Сполучених Штатів", зокрема мирної угоди з РФ.

Також ми писали, що європейські лідери були вражені після того, як президент США Дональд Трамп озвучив зміст своєї телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.