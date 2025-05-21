В мирный процесс по завершению войны входят минимум семь стран - у Зеленского раскрыли детали

Европарламент. Иллюстративное фото: Cornelia Stefoglu

Украина фиксирует рост дипломатической активности вокруг мирного урегулирования войны, развязанной Россией. К наиболее вовлеченным в процесс входят минимум семь стран.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Брусило в эфире телемарафона "Єдині новини".

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По словам Брусило, к наиболее вовлеченным в мирный процесс странам входят Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финляндия, Норвегия и Польша. В то же время чиновник признал, что перечень может быть не полным, и не исключил, что некоторые активные государства остались вне упоминания.

Брусило подчеркнул, что Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует открытость к мирным переговорам в любом возможном формате. Среди потенциальных вариантов — как личная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным, так и трехсторонний диалог с участием лидеров других стран, в частности президента США Дональда Трампа.

"Главное — достичь справедливого и долговременного мира", — подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Чиновник также сообщил, что после недавнего телефонного разговора Трампа с Путиным наблюдается оживление в направлении возможных переговоров, хотя подробности пока не разглашаются.

Отдельное внимание заместитель главы ОП уделил последнему визиту Зеленского в Ватикан, отметив, что он не ограничился только общением с Папой Римским Львом XVII. В рамках поездки президент Украины также встретился с премьер-министрами Канады и Австралии - Марком Карни и Энтони Албенизи — а также с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер.

Брусило добавил, что Швейцария рассматривается как одна из ключевых стран, которая потенциально может предоставить нейтральную платформу для проведения переговоров между сторонами.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак проинформировал о "важном сигнале из Соединенных Штатов", в частности, мирного соглашения с РФ.

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