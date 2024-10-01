Допомога Україні від ООН - названі цифри - новини України

Допомога евакуйованим від ООН. Фото: УКГС ООН/Таня Любімова

В рамках Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН на Україну протягом двох останніх років війни було витрачено 2,3 млрд доларів. В рамках даної програми допомога надається 1 млн українців, які мешкають у 30-кілометровій зоні від лінії фронту.

Про це розповів Річард Рейган, який є представником ВПП ООН в Україні з липня 2024 року, передають Новини.LIVE.

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За його словами організація працює за кількома напрямами із 2022 року:

Шкільне харчування;

Безпосередня фінансова допомога;

Продуктова допомога людям у 30-кілометровій зоні від лінії фронту;

Підтримка ініціативи Президента Володимира Зеленського щодо зернової ініціативи.

"В Україні ми не створюємо чогось нового, а допомагаємо працювати тим організаціями, сервісам та системами, які вже працюють. Єдиний напрямок, де ми працюємо разом з міністерством соцполітики – це грошові надбавки до пенсій", — уточнив Рейган.

Серед основних напрямків співпраці поміж ВВП ООН та Україною – також є діджиталізація, у якій, за словами Рейгана, Україна є справжнім лідером.

"А це нафта 21 століття. І Україна створює нове оточення у цифровізації, незважаючи на війну. Після її закінчення ви будете основним провідником цієї нафти для всього світу", – підсумував посадовець ООН.

Нагадаємо, минулого тижня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Також він поспілкувався з головою 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, прем'єром Камеруну (2009–2019) Філемоном Янгом.

Окрім того, виступаючи на ГенАсамблеї ООН 25 вересня, він заявив, що дана організація неспроможна справедливо вирішувати питання війни та миру через право вето, яким користується Росія.

