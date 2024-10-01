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В ООН рассказали, сколько денег потратили на украинцев за время войны

1 октября 2024 06:22
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Помощь Украине от ООН - названные цифры - новости Украины
Помощь эвакуированным от ООН. Фото: УКГС ООН/Таня Любимова
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

В рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН на Украину в течение двух последних лет войны было потрачено 2,3 млрд долларов. В рамках данной программы помощь предоставляется 1 млн украинцев, проживающих в 30-километровой зоне от линии фронта.

Об этом рассказал Ричард Рейган, являющийся представителем ВПП ООН в Украине с июля 2024 года, передают Новини.LIVE.

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По его словам, организация работает по нескольким направлениям с 2022 года:

  • Школьное питание;
  • Непосредственная финансовая помощь;
  • Продуктовая помощь людям в 30-километровой зоне от линии фронта;
  • Поддержка инициативы Президента Владимира Зеленского в рамках зерновой инициативы.

"В Украине мы не создаем чего-то нового, а помогаем работать организациям, сервисам и системам, которые уже работают. Единственное направление, где мы работаем вместе с министерством соцполитики — это денежные надбавки к пенсиям", — уточнил Рейган.

Среди основных направлений сотрудничества между ВВП ООН и Украиной есть также диджитализация, в которой, по словам Рейгана, Украина является настоящим лидером.

"А это нефть 21 века. И Украина создает новое окружение в цифровизации, несмотря на войну. После ее окончания вы будете основным проводником этой нефти для всего мира", — подытожил чиновник ООН.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Также он пообщался с главой 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, премьером Камеруна (2009–2019) Филомоном Янгом.

Кроме того, выступая на Генассамблее ООН 25 сентября, он заявил, что данная организация не может справедливо решать вопросы войны и мира через право вето, которым пользуется Россия.

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